По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, мариупольцы отказываются помогать оккупантам. Поэтому те прибегают к очередным манипуляциям.

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Поняв, что население Мариуполя не поможет россиянам разбирать завалы и убирать город, захватчики решили изменить тактику. Сейчас они "нанимают" жителей города, обещая выплаты в рублях за работу на завалах.

Ради этого в Мариуполе открыли "республиканские центры занятости" из ОРДЛО, где предлагают работу по разборке разрушенных зданий,

– рассказывает Денисова.

Также для участия в таких работах привлечены работники МЧС России.

Денисова подчеркнула, что ситуация в Мариуполе остается ужасающей. Оставшиеся в городе вынуждены маскировать преступления россиян. К примеру, пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами в братские могилы на окраинах города.

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