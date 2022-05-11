По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, мариупольцы отказываются помогать оккупантам. Поэтому те прибегают к очередным манипуляциям.
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Страна-оккупант пытается скрыть следы военных преступлений
Поняв, что население Мариуполя не поможет россиянам разбирать завалы и убирать город, захватчики решили изменить тактику. Сейчас они "нанимают" жителей города, обещая выплаты в рублях за работу на завалах.
Ради этого в Мариуполе открыли "республиканские центры занятости" из ОРДЛО, где предлагают работу по разборке разрушенных зданий,
– рассказывает Денисова.
Также для участия в таких работах привлечены работники МЧС России.
Денисова подчеркнула, что ситуация в Мариуполе остается ужасающей. Оставшиеся в городе вынуждены маскировать преступления россиян. К примеру, пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами в братские могилы на окраинах города.
Атака драмтеатра в Мариуполе: главное
- 16 марта российские агрессоры целенаправленно сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе. На момент удара там находилась почти тысяча человек.
- Врага не остановила даже надпись "дети". В "Азове" считают, что это стало основной целью для вражеских бомбардировщиков.
- Американское издание Sky News сообщило, что беременных женщин, ранее спасшихся из разбомбленного роддома в Мариуполе, перевели в драмтеатр. Информацию о пребывании там уцелевших рожениц подтвердила жительница Мариуполя Диана Берг.
- Бомбоубежище выдержало удар. По меньшей мере, 130 человек вышли живыми.
- Лишь 4 мая появились подсчеты погибших. Собственное независимое расследование провело издание Associated Press. По их данным, погибли около 600 человек внутри и снаружи здания.
- Чтобы скрыть следы преступлений, российские оккупанты проводят раскопки на месте разрушенного драмтеатра. Как свидетельствуют спутниковые снимки от Maxar Technologies, они пригнали тяжелую строительную технику.
- Впервые о том, что мариупольцы отказываются разбирать завалы, сообщил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко.
- В то же время итальянское правительство заявило, что помогут Украине отстроить драмтеатр в Мариуполе, который разрушили российские оккупанты. Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческони.
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