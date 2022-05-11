За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, маріупольці відмовляються допомагати окупантам. Тож ті вдаються до чергових маніпуляцій.
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Країна-окупант намагається приховати сліди воєнних злочинів
Зрозумівши, що населення Маріуполя не допомагатиме росіянам розбирати завали та прибирати місто, загарбники вирішили змінити тактику. Зараз вони "наймають" мешканців міста, обіцяючи виплати у рублях за роботу на завалах.
Задля цього у Маріуполі відкрили "республіканські центри зайнятості" з ОРДЛО, де пропонують роботу з розбирання зруйнованих будівель,
– розповідає Денісова.
Також для участі у таких роботах залучено робітників МНС Росії.
Денісова підкреслила, що ситуація у Маріуполі залишається катастрофічною. Ті, хто залишився у місті повинні маскувати злочини росіян. Приміром, пакунки з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами до братських могил на околицях міста.
Атака драмтеатру в Маріуполі: головне
- 16 березня російські агресори цілеспрямовано скинули надпотужну бомбу на драмтеатр у Маріуполі. На момент удару там перебувала майже тисяча людей.
- Ворога не зупинив навіть надпис "діти". У "Азові" вважають, що це стало основною ціллю для ворожих бомбардувальників.
- Американське видання Sky News повідомило, що вагітних жінок, яких раніше врятували з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі, перевели до драмтеатру. Інформацію про перебування там уцілілих породіль підтвердила мешканка Маріуполя Діана Берг.
- Бомбосховище витримало удар. Щонайменше 130 людей вийшли живими.
- Лише 4 травня з'явилися підрахунки загиблих. Власне незалежне розслідування провело видання Associated Press. За їхніми даними, загинули близько 600 людей усередині та зовні будівлі.
- Щоб приховати сліди злочинів, російські окупанти проводять розкопки на місці зруйнованого драмтеатру. Як свідчать супутникові знімки від Maxar Technologies, для цього вони пригнали важку будівельну техніку.
- Вперше про те, що маріупольці відмовляються розбирати завали повідомив радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко.
- Водночас італійський уряд заявив, що допоможуть Україні відбудувати драмтеатр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні.
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