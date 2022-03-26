Росія уже неодноразово довела, що є не тільки державою-агресоркою, а ще й державою-терористкою. Окупанти цілеспрямовано бомблять мирних українців, передусім жінок та дітей. Для загарбників немає нічого святого: вони знищують школи, лікарні та навіть церкви. Історія Маріуполя – крищучий приклад воєнних злочинів Росії.

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Росія вбиває жінок та дітей

9 березня окупанти завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Через російські бомби загинуло троє людей, серед них – дитина, ще 17 осіб отримали поранення.

Зверніть увагу! Після бомбардування пологового 2 маріупольські породіллі потрапили на шпальти всіх світових ЗМІ. Згодом з'ясувалося, що одна з героїнь фото не вижила, інша – народила донечку.

У розпорядження американського Sky News потрапили дані, що вагітних жінок, яких раніше врятували з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі, перевели до драмтеатру. Інформацію про перебування там уцілілих породіль підтвердила мешканка Маріуполя Діана Берг. Вона жила поруч із театром, але встигла вибратися з міста до початку війни.

Через тиждень, 16 березня, росіяни бомбардували вагітних жінок у драмтеатрі, цілеспрямовано скинувши надпотужну бомбу на укриття маріупольців. Скільки мирних людей там перебувало, досі невідомо. Як і невідома кількість загиблих. Зрозуміло лише одне: частина людей таки змогла врятуватися.

На жаль, надій, що пощастило вибратися і вагітним жінкам, обмаль.

Вагітних жінок і дітей привели до театру, бо це була велика будівля. Їх розмістили у гримерках для акторів. Саме у цю частину влучила російська бомба. На момент удару вони були в театрі... Це те, що ми знаємо,

– пояснила мешканка Маріуполя.

Російські окупанти продовжують зрівнювати Маріуполь із землею, але окупанти обов'язково поплатяться за всі воєнні злочини.

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