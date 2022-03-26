Россия уже неоднократно доказала, что является не только государством-агрессором, а еще и государством-террористом. Оккупанты целенаправленно бомбят мирных украинцев, прежде всего женщин и детей. Для захватчиков нет ничего святого: они уничтожают школы, больницы и даже церкви. История Мариуполя – вопиющий пример военных преступлений России.

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Россия убивает женщин и детей

9 марта оккупанты нанесли циничный авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек получили ранения.

Обратите внимание! После бомбардировки родильного 2 мариупольские роженицы попали на полосы всех мировых СМИ. Впоследствии выяснилось, что одна из героинь фото не выжила, другая – родила дочь.

В распоряжение американского Sky News попали данные, что беременных женщин, которых ранее спасли из разбомбленного роддома в Мариуполе, перевели в драмтеатр. Информацию о пребывании там уцелевших рожениц подтвердила жительница Мариуполя Диана Берг. Она жила рядом с театром, но успела выбраться из города до начала войны.

Через неделю, 16 марта, русские бомбили беременных женщин и драмтеатре, целенаправленно сбросив сверхмощную бомбу на укрытие мариупольцев. Сколько мирных людей там находилось, до сих пор неизвестно. Как и неизвестно количество погибших. Понятно лишь одно: часть людей смогла спастись.

К сожалению, надежд, что посчастливилось выбраться и беременным женщинам, мало.

Беременных женщин и детей привели в театр, потому что это было большое здание. Их разместили в гримерках для актеров. Именно в эту часть попала российская бомба. На момент удара они были в театре... Это то, что мы знаем,

– пояснила жительница Мариуполя.

Российские оккупанты продолжают сравнивать Мариуполь с землей, но оккупанты обязательно поплатятся за все военные преступления.

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