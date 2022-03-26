Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем выступлении на 20-м Дохийском форуме, который проходит в Катаре, сообщает 24 канал. По его словам, если зло вовремя не остановить, оно будет распространяться как вирус.

К теме Погибших более 30 тысяч, тела лежат на улице, – Тарута объяснил, зачем Россия уничтожает Мариуполь

Россия "повторяет" Алеппо в Мариуполе

Это мы видим на примере действий России, которая 11 лет назад уничтожила жемчужину Ближнего Востока – город Алеппо. Тогда путинские прихвостни жестоко бомбили город, а их соратник Асад Башар атаковал людей химическим оружием. Война превратила Алеппо в руины и братские могилы.

Сейчас Россия продолжает совершать такие же военные преступления и в нашем Мариуполе, соединившем богатые культуры древних греков, османов, крымских татар и казаков. Рашисты буквально сравнивают украинский город с землей.

Взгляните на наш Мариуполь. Это то, что мы уже видели в Алеппо. Руины, боль, уничтожение людей,

– подчеркнул Зеленский.

В Мариуполе наступила настоящая катастрофа: там нет продуктов, воды, лекарства. Российская армия круглосуточно бомбит город и при этом не пропускает туда гуманитарную помощь.

90% всех построек в Мариуполе разрушены. Тысячи людей погибли. Но Россия не получила за это никакого ощутимого наказания от мира,

– описал ужасы ситуации в Мариуполе президент.

Как выглядит Мариуполь после российских обстрелов: щемящее видео

Президент также отметил, что Украина – страна разнообразия, поэтому у нас всегда мирно сосуществовали разные этносы и религии.

"В нашей стране более миллиона мусульман. Российские ракеты и бомбы – это смерть и угроза всем нашим людям, им, в том числе. Только в заблокированном российскими войсками Мариуполе проживало около 4 тысяч мусульман. Уже 3 недели в мариупольской мечети прячутся более 80 человек. Среди них женщины, дети, люди преклонного возраста", – обратился Зеленский к участникам Дохийского форума.

Здесь больше – Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе