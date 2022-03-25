О том, что сейчас происходит в Мариуполе, почему россияне не прекращают его бомбить, и к каким последствиям это может привести – в эксклюзивном интервью сайту 24-го канала рассказал экспредседатель Донецкой ОГА, действующий депутат (и временно боец столичной территориальной обороны) Сергей Тарута.

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О ситуации в Мариуполе и вывозе украинцев в Россию

По словам Сергея Таруты, в городе осталось немало его знакомых и сотрудников. Кроме того, в обороне города активно участвуют бойцы полка "Азов", которых депутат активно поддерживал еще в 2014 году. Тогда они смогли освободить город от русских оккупантов.

Сергей Тарута поддерживает связь с людьми в заблокированном Мариуполе / Фото со страницы депутата в Facebook

Вам известно, какая сейчас ситуация в Мариуполе?

Идут боевые действия. Снова бомбят. Снова на улицах работают минометы. В окрестностях бьют танки. Эвакуационных коридоров все еще нет.

В Восточном районе оккупанты собирают людей, говорят, что формируют гумконвои, и вывозят людей в Таганрог. Там забирают у них документы. Сделали лагерь, где держат мужчин отдельно, всех остальных – отдельно.

То есть людей разделяют и держат в заложниках?

Либо в заложниках, либо потом их дальше будут обменивать. Или будут убеждать мобилизоваться в российскую армию. Пока цели этих действий нам неизвестны. С этими людьми пока нет связи, потому что телефоны у этих людей тоже отбирают.

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Деблокада Мариуполя и настроения в "Азове"

Вам известно, какие сейчас настроения у бойцов полка "Азов", которые защищают Мариуполь?

Они ждут усиления. Они ждут деблокады. Ожидается, что им помогут с оружием. Они готовы бороться до последнего. Несмотря на то, что в Мариуполь направили так называемую военную элиту России, которых в несколько раз больше наших военных, взять город они все равно не могут.

Всем нашим военным хочется жить и услышать команду, которая, безусловно, не будет публичной. Но даже если такой команды не будет, все они настроены биться до последнего.

Они все громче говорят, что военные готовы к деблокаде, но ждут приказа…

Решение о деблокаде должно принимать военное руководство. На высшем уровне. Думаю, найти 2 – 3 тысячи людей, которые готовы были бы на это пойти. Но их нужно снабдить тяжелым вооружением. С учетом того, что там сейчас есть, мы предполагаем, где у врага есть слабые места, через которые можно пройти, и помочь находящимся в Мариуполе.

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В отличие от оккупации других районов Донбасса, где в течение 8 лет россияне распиливали производства и вывозили в Россию, в Мариуполе просто уничтожают все, включая промышленный потенциал?

Все уничтожают. Там колоссальные разрушения, но заводы и промышленность всегда можно восстановить. Нельзя восстановить только людей. Их в Мариуполе погибло очень много. По моим данным, уже погибли от 30 до 40 тысяч человек. Дальше, если не будет гуманитарной помощи, люди, которые прячутся в подвалах, не выживут. В городе нет ничего, чтобы жить. Это великая трагедия.

Хотелось, чтобы все же было прекращение огня. Чтобы западные страны дожали Россию и объявили полное эмбарго (пусть и временное) к моменту прекращения огня. Нам нужно 2 – 3 дня прекращения огня, несколько дней на гуманитарный коридор, чтобы дать возможность помочь тем, кто еще остался в городе.

Для того, чтобы похоронить всех погибших, которые сейчас просто лежат на улицах. На то, чтобы они забрали своих "200-х". Думаю, их тоже нужно забирать, а не отдавать собакам. Это то, что нужно делать срочно.

Зачем россиянам Мариуполь

По вашему мнению, почему они так вцепились в Мариуполь? Это все еще попытка реализовать план по созданию так называемой "Новороссии"?

Нет, думаю, уничтожить Мариуполь для них – это дело принципа. Они поняли, сколько людей там убили. Поэтому сейчас им лучше все разрушить, чтобы не было понятно, сколько людей там похоронено в городе. Чтобы не отвечать за свои преступления. Кроме того, они не могут победить наших военных, поэтому просто хотят похоронить их под завалами.

Кроме того, для нас Мариуполь – символ. Его освободили в 2014 году. Там остановили развитие плана "Новороссии". О котором сейчас уже очевидно речь не идет. Если подходить с точки зрения каких-либо интересов, в Мариуполе нужно оставить некий потенциал, а не разрушать его полностью с домами, инфраструктурой, заводами.

То, что россияне сейчас делают с городом – это сатанизм и месть. Они не остановятся, пока не сотрут город полностью. Или пока наши не победят и не перебьют всех.

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По вашему мнению, о реализации так называемой "Новороссии" россияне уже не думают?

Мы видим истерию вокруг Киева и те жесткие бои, которые в течение последних недель продолжаются вокруг столицы. Это означает, что планы не изменились. Они бросают сюда все, что только можно. Они хотят захватить всю Украину.

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У нас есть только один сценарий действий: полное уничтожение их здесь, освобождение Донбасса и освобождение Крыма. У нас уже достаточно сил, которые мы накопили с 2014 года, которые готовы встать на защиту страны.

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