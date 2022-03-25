Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 25 марта обнародовал видеодайджест 29 дня войны России с Украиной. В частности, показали кадры самых главных событий того дня.

Читайте также ВСУ подрывают моральный дух врага, уничтожая его материально-техническую базу, – Великобритания

Основные события 24 марта в видео

военные нанесли удар по российским кораблям в Бердянске;

в Мариуполь направили эвакуационные колонны;

Вооруженные Силы продолжают улучшать статистику уничтоженной вражеской техники;

потерь врага по состоянию на утро – почти 16 тысяч убитых;

в Мариуполе продолжаются бои;

заявление Владимира Зеленского к Альянсу с просьбой больше никогда не говорить украинцам, что их армия не соответствует стандартам НАТО;

враг продолжает передавать технику ВСУ и Силам теробороны.

К слову, в Генштабе ВСУ уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Сначала писали, что уничтожили корабль "Орск", но выяснилось, что это – большой десантный корабль "Саратов".

Видеодайджест 29 дня войны: смотрите видео