Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.

Читайте также На Востоке некоторые части врага потеряли более 50% личного состава и убегают в Россию, – Генштаб

Наши войска 24 марта нанесли удары по важным целям на оккупированной Россией территории. Среди них – десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.

По всей видимости, украинцы будут продолжать выбивать материально-технические активы россиян, что заставит их сосредотачиваться на защите своих цепей поставок, а еще и лишит пополнения сил,

– предполагают союзники.

В Минобороны Великобритании добавили, что "все это снизит способность России проводить наступательные операции, еще и в условиях крайне низкого нравственного состояния".