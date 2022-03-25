Генеральний штаб Збройних Сил України 25 березня оприлюднив відеодайджест 29 дня війни Росії з Україною. Зокрема, показали кадри найголовніших подій того дня.

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Основні події 24 березня у відео

військові завдали зухвалого удару по російських кораблях у Бердянську;

до Маріуполя направили евакуаційні колони;

Збройні Сили продовжують покращувати статистику знищеної ворожої техніки;

втрат ворога станом на ранок – майже 16 тисяч вбитих;

у Маріуполі тривають бої;

заява Володимира Зеленського до Альянсу з проханням більше ніколи не говорити українцям, що їхня армія не відповідає стандартам НАТО;

ворог продовжує передавати техніку ЗСУ та Силам тероборони.

До слова, у Генштабі ЗСУ уточнили інформацію про втрати ворожого флоту в порту Бердянська. Спочатку писали, що знищили корабель "Орськ", але з'ясувалося, що це – великий десантний корабель "Саратов".

Відеодайджест 29 дня війни: дивіться відео