Битва за Алеппо: Россия жестоко бомбила город, а Асад Башар атаковал людей химическим оружием

После четырех лет на линии огня Алеппо превратилось в руины. Сломить сопротивление повстанцев режиму Асада удалось только с помощью третьих стран – России и Ирана. Однако российская авиация сравнивала город с землей, сотни гражданских потеряли жизни под ежедневными обстрелами. Это была самая длинная битва начала XXI века и главная баталия войны, начинавшаяся, как домашний, гражданский конфликт.

Война в Сирии, которая длится с 2011 года уже унесла жизни более полумиллиона человек. Большинство из них – гражданские, часть – дети.

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По официальной статистике в ходе конфликта погибло более 20 тысяч детей.



Омран Дакниш

Пятилетний мальчик Омран Дакниш стал символом "ужаса войны в Сирии". Дом парня в Алеппо разбомбили в августе 2016 года. Правительственные войска Башара Асада при поддержке российской авиации бомбили тогда восточную часть города. Соцсети наполнились прощальными видео и призывами о спасении.

Алеппо было жемчужиной Ближнего Востока. Война превратила город в руины и братские могилы. Сирийцы называют битву за Алеппо "матерью всех битв", а Организация Объединенных Наций – местом преступления исторического масштаба.



Алеппо во время войны в Сирии

Гражданские в Алеппо не просто попали под линию огня. Чаще всего они были мишенью. Сирийские и российские воздушные силы безжалостно бомбили Восточную часть Алеппо, уничтожали больницы, детские дома, рынки, школы и дома. После того, как правительственные силы взяли город в осаду, сотни гражданских потеряли жизни под ежедневными обстрелами.

Битва за Алеппо длилась 4 года

Восстановление полного контроля над крупнейшим городом страны для сирийского диктатора Башара Асада было мечтой и целью, к которой он шел долгих 4 года. Ведь битва за Алеппо продолжалась с 2012 по 2016 годы. Таким образом она стала самой длинной для начала XXI века.

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До войны в Алеппо жило 2 миллиона жителей. Когда в 2012 году по городу покатились первые беспорядки – вряд ли кто-то надеялся, что это растянется на годы. Сирийскую оппозицию вдохновлял опыт "арабской весны" – серии революций, которые с 2011 года меняли власть в Египте, Тунисе, Алжире и ряде других стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Очень быстро протест против коррупции и жестокости режима перешел в фазу вооруженных выступлений против династии Асадов. Повстанцы силой на локальном уровне начали перебирать власть в свои руки.



Вооруженные конфликты в Алеппо

После Первой мировой войны бывшие провинции Османской империи на Ближнем Востоке разделили Англия и Франция. Линии новых границ рисовались по живому – несмотря на культурно-религиозные факторы.

В 2011 году, когда Сирию охватили протесты против коррупции власти, Башар Асад надеялся покончить с бунтом родительскими методами. По участникам акций протеста начали стрелять. В Алеппо правительственным силам противостояли несколько групп повстанцев, каждая из которых воевала за свое новое будущее без Асада. Война сирийской оппозиции с Асадом далеко вышла за пределы локального конфликта.

Чего Россия хотела от Сирии

Россия стремилась получить морскую базу в Средиземном море. И Асад согласился в обмен на военную помощь отдать Москве порт Тартус. Зато США, Великобритании и Франции была важна замена упрямого Асада на более лояльную сознательную власть.

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С 2012 года Алеппо постепенно теряло свою прежнюю привлекательность. Обстрелянных улиц и разрушенных снарядами домов становилось все больше. Фактически до 2015 года Асад проигрывал. Некогда могущественная армия потеряла боеспособность из-за того, что многие военные перешли на сторону повстанцев. Оппозиционные политики заговорили о смерти режима.

Российская поддержка, поддержка Ирана и колебания или неспособность международного сообщества защитить сирийский народ – это основные причины, почему режим покупает время и почему до сих пор держится. Но изнутри режим Асада мертв. Экономически, социально, во всех сферах,

– говорит экс-консул Сирии в Ираке Наваф Фарез.

Алеппо оппозиционным силам удалось захватить восточную часть города. Западная осталась под контролем правительства. Чем дальше от линии соприкосновения тем спокойнее выглядела жизнь его жителей.



Башар аль-Асад

В 2015 году весы таки перевесили. Изменения произошли благодаря усиленному вмешательству России. Кремль прислал авиацию. Бомбардировщики могли гораздо больше, чем другие наемники Асада. Асад согласился отдать Путину утраченную после развала Союза военную базу на побережье Средиземного моря. Ради этого Москва даже согласилась несколько отвлечься от Украины.

Россия жестоко бомбила Алеппо

Россияне бомбили Алеппо с особой жестокостью. Тех, кого не доставали осколки бомб – Башар Асад атаковал химическим оружием. При поддержке путинских ястребов правительственные силы смогли окружить Алеппо. А дальше началось безжалостное наступление, в ходе которого древний город превращали в груды руин. Под обломками погибали тысячи гражданских, которые не смогли покинуть линию огня



Россия бомбила Алеппо

28 ноября провластные силы с боями заняли северную часть сектора повстанцев. Наконец в конце 2016 года выжившим в аду бомбардировок, предложили покинуть город. Эвакуация продолжалась почти неделю. В зеленых автобусах из блокированного правительством города выехали до 5 тысяч комбатантов и до 20 тысяч гражданских.

Башар Асад на радостях записал неформатное пропагандистское видеообращение на телефон.

Это историческое событие. И поворотный момент. Впоследствии мы будем говорить о событиях, которые произошли, говоря: до освобождения Алеппо или после,

– говрит он на видео.

После перехода Алеппо под полный контроль Асада провластные силы в городе устроили гуляния. На проправительственных митингах появлялись портреты сирийского президента Башара Асада, президента России Владимира Путина и лидера "Хезболлы" Хассана Насралла.

Справка. За более чем 4 года боев в Алеппо погибли более 30 тысяч человек. Большинство из них гражданские, пострадавшие от хаотических бомбардировок и оружия массового поражения. Гуманитарную катастрофу усиливали продуктовый кризис и вспышки инфекций полиомиелита, кори и других болезней, на лечение которых не хватало медиков.



Треть исторических памятников древнего города потеряно навсегда. Династия алавитов аль-Асад остается у власти. Критика публично – наказывается по законам военного времени. Более 5,5 миллионов сирийцев – на сегодня составляют самую большую группу среди беженцев современного мира.