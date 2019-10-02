Битва за Алеппо: Росія жорстоко бомбила місто, а Асад Башар атакував людей хімічною зброєю

Після чотирьох років на лінії вогню Алеппо перетворилося на руїни. Зламати опір повстанців режиму Асада вдалося лише з допомогою третіх країн – Росії та Ірану. Проте російська авіація рівняла місто з землею, сотні цивільних втратили життя під щоденними обстрілами. Це була найдовша битва початку ХХІ століття і головна баталія сирійської війни, яка починалася, як домашній, громадянський конфлікт.

Війна в Сирії, яка триває з 2011 року вже забрала життя понад пів мільйона людей. Більшість з них – цивільні, частина – діти.

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За офіційною статистикою в ході конфлікту загинуло більше 20 тисяч дітей.



Омран Дакніш

П’ятирічний хлопчик Омран Дакніш став символом "жаху війни в Сирії". Будинок хлопця в Алеппо розбомбили у серпні 2016 року. Урядові війська Башара Асада за підтримки російської авіації бомбардували тоді східну частину міста. Соцмережі наповнилися прощальними відео і закликами про порятунок.

Алеппо було перлиною Близького Сходу. Війна перетворила місто в руїни і братські могили. Сирійці називають битву за Алеппо "матір’ю всіх битв", а Організація Об’єднаних Націй – місцем злочину історичного масштабу.



Алеппо в часи війни у Сирії

Цивільні в Алеппо не просто потрапили в лінію вогню. Найчастіше вони були мішенню. Сирійські та російські повітряні сили безжально бомбардували Східну частину Алеппо, знищували лікарні, сиротинці, ринки, школи та будинки. Після того, як урядові сили взяли місто в облогу, сотні цивільних втратили життя під щоденними обстрілами.

Битва за Алеппо тривала 4 роки

Відновлення повного контролю за найбільшим містом країни для сирійського диктатора Башара Асада було мрією і метою, до якої він йшов довгих 4 роки. Адже битва за Алеппо тривала з 2012 по 2016 роки. Таким чином вона стала найдовшою для початку ХХІ століття.

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До війни в Алеппо жило 2 мільйони мешканців. Коли в 2012 році містом покотилися перші заворушення – навряд чи хтось сподівався, що це розтягнеться на роки. Сирійську опозицію надихав досвід "арабської весни" – серії революцій, які з 2011 року міняли владу в Єгипті, Тунісі, Алжирі та кількох інших країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Дуже швидко протест проти корупції і жорстокості режиму перейшов у фазу збройних виступів проти династії Асадів. Повстанці силою на локальному рівні почали перебирати владу в свої руки.



Збройні конфлікти в Алеппо

Після Першої світової війни колишні провінції Османської Імперії на Близькому Сході розділили Англія і Франція. Лінії нових кордонів малювались по живому – без огляду на культурно-релігійні фактори.

У 2011 році, коли Сирію охопили протести проти корупції влади, Башар Асад сподівався покінчити із бунтом батьківськими методами. По учасниках акцій протесту почали стріляти. В Алеппо урядовим силам протистояли кілька груп повстанців, кожна з яких воювала за своє нове майбутнє без Асада. Війна сирійської опозиції з Асадом далеко вийшла за межі локального конфлікту.

Що Росія хотіла від Сирії

Росія прагнула отримати морську базу в Середземному морі. І Асад погодився в обмін на військову допомогу віддати Москві порт Тартус. Натомість США, Британії і Франції була важлива заміна впертого Асада на більш лояльну притомну владу.

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З 2012 року Алеппо поступово втрачало свою колишню привабливість. Обстріляних вулиць і зруйнованих снарядами будинків ставало все більше.

Фактично до 2015 року Асад програвав. Колись могутня армія втратила боєздатність через те, що багато військових перейшли на сторону повстанців. Опозиційні політики заговорили про смерть режиму.

Російська підтримка, підтримка Ірану та вагання чи нездатність міжнародної спільноти захистити сирійський народ – це основні причини, чому режим купує час і чому ще досі тримається. Але зсередини режим Асада мертвий. Економічно, соціально, у всіх сферах,

– каже екс-консул Сирії в Іраку Наваф Фарез.

Алеппо опозиційним силам вдалося захопити східну частину міста. Західна залишилася під контролем уряду. Чим далі від лінії зіткнення тим спокійнішим виглядало життя його мешканців.



Башар аль-Асад

У 2015 році терези таки перехилились. Зміни відбулися завдяки посиленому втручанню Росії. Кремль прислав авіацію. Бомбардувальники могли набагато більше, ніж інші найманці Асада. Асад погодився віддати Путіну втрачену після розвалу Союзу військову базу на узбережжі Середземного моря. Заради цього Москва навіть погодилася дещо відволіктися від України.

Росія жорстоко бомбила Алеппо

Росіяни бомбили Алеппо з особливою жорстокістю. Тих, кого не діставали осколки бомб – Башар Асад атакував хімічною зброєю. За підтримки путінських яструбів урядові сили змогли оточити Алеппо. А далі почався безжальний наступ, в ході якого древнє місто перетворювали на груди руїн. Під уламками гинули тисячі цивільних, які не змогли полишити лінію вогню



Росія бомбила Алеппо

28 листопада провладні сили з боями зайняли північну частину сектору повстанців. Нарешті наприкінці 2016 року тим, хто вижив у пеклі бомбардувань, запропонували залишити місто. Евакуація тривала майже тиждень. У зелених автобусах з блокованого урядом міста виїхало до 5 тисяч комбатантів і до 20 тисяч цивільних.

Башар Асад на радощах записав неформатне пропагандистське відеозвернення на телефон.

Це історична подія. І поворотний момент. Згодом ми говоритимемо про події, які трапилися, говорячи: до звільнення Алеппо чи після,

– говрить він на відео.

Після переходу Алеппо під повний контроль Асада провладні сили в місті влаштували гуляння. На проурядових мітингах з’являлися портрети сирійського президента Башара Асада, президента Росії Володимира Путіна та лідера "Хезболли" Хассана Насралла.

Довідка. За понад 4 роки боїв у Алеппо загинуло понад 30 тисяч людей. Більшість з них цивільні, які постраждали від хаотичних бомбардувань і зброї масового ураження. Гуманітарну катастрофу посилювали продуктова криза і спалахи інфекцій поліомієліту, кору та інших хвороб, на лікування яких не вистачало медиків.



Третина історичних пам’яток древнього міста втрачено назавжди. Династія алавітів аль-Асад залишається при владі. Критика її публічно – карається по законах військового часу. Більше 5,5 мільйонів сирійців – на сьогодні становлять найбільшу групу серед біженців сучасного світу.