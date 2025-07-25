Під час спілкування із журналістами 24 липня Володимир Зеленський наголосив, що важливим є те, що законопроєкт щодо повернення незалежності антикорупційним органам є, і він зареєстрований, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про голосування за законопроєкт 13533?

Також президент висловив сподівання, що нардепи підтримають його ініціативу. "Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося", – сказав політик.

Крім того, він згадав за розмову з прем'єром Британії Кіром Стармером. Той запевнив Зеленського у своїй підтримці і сказав, що всі з розумінням ставляться до внутрішніх питань.

"Точно не знизиться допомога. Всі все розуміють", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який фактично ліквідував незалежність НАБУ і САП, підпорядкувавши їх генпрокурору. Того ж дня Зеленський підписав закон. Ці дії влади викликали обурення у суспільства. У низці міст люди вийшли на протести. Також негативна реакція на новий закон була і в європейських партнерів. Ті чітко дали зрозуміти, що він стане перешкодою на шляху євроінтеграції України.

Тоді Зеленський вніс новий законопроєкт 13533, який скасовує обмеження повноважень НАБУ і САП, запроваджені раніше законом №12414. Зокрема, він передбачає: