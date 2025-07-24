Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України. Він є відповіддю на ухвалення закону №12414, який розкритикували навіть у Європі.

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Що про це відомо?

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 липня, вніс до Верховної ради закон про "посилення повноважень НАБУ і САП". Його створення він анонсував під час вечірнього звернення у середу, 23 липня.

Відповідний документ є відповіддю на ухвалення закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Європейського Союзу. Також він став причиною масових протестів у низці містах України.

Передбачається, що зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт спрямований на забезпечення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що законопроєкт №12414, який був ухвалений Верховною Радою України та підписаний президентом Володимиром Зеленським 22 липня фактично передбачає ліквідацію НАБУ та САП.