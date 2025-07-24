Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Що відомо про розмову з Мерцем 24 липня?
Зеленський під час розмови канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом поінформував того, що вже погодив текст законопроєкту щодо незалежності НАБУ і САП.
За словами президента, важливо, аби антикорупційні органи підтримали законопроєкт. Водночас всі погодилися, що в їх роботі не має бути жодного російського впливу.
Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти,
– розповів гарант.
Крім того, Зеленський та Мерц обговорили реалізацію домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. За словами президента, підтримка Німеччини є абсолютною.
Володимир Зеленський розповів канцлеру Німеччини про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.
"Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", – підсумував український лідер.