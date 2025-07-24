Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави держави.

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Законопроєкт буде внесений до Верховної Ради

Володимир Зеленський заявив, що цей законопроєкт гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання.

За словами президента, найголовніше – це реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність НАБУ та САП.

Зеленський наголосив, що вже в четвер, 24 липня, законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України.

Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною,

– підсумував глава держави.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо фактичного знищення антикорупційних органів України – НАБУ та САП. Ввечері того ж дня, попри суспільне обурення, скандальний законопроєкт №12414 підписав Володимир Зеленський.

Однак вже 23 липня у вечірньому зверненні президент України заявив, що він запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. За словами Зеленського, цей законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку".