Во время общения с журналистами 24 июля Владимир Зеленский отметил, что важно то, что законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам есть, и он зарегистрирован, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о голосовании за законопроект 13533?

Также президент выразил надежду, что нардепы поддержат его инициативу. "Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло", – сказал политик.

Кроме того, он вспомнил за разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Тот заверил Зеленского в своей поддержке и сказал, что все с пониманием относятся к внутренним вопросам.

"Точно не снизится помощь. Все все понимают", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП, подчинив их генпрокурору. В тот же день Зеленский подписал закон. Эти действия власти вызвали возмущение у общества. В ряде городов люди вышли на протесты. Также негативная реакция на новый закон была и у европейских партнеров. Те четко дали понять, что он станет препятствием на пути евроинтеграции Украины.

Тогда Зеленский внес новый законопроект 13533, который отменяет ограничения полномочий НАБУ и САП, введенные ранее законом №12414. В частности, он предусматривает: