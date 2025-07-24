Основные изменения законопроекта №13533 и чем он отличается от скандального №12414 – далее в материале 24 Канала.

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Что в новом законопроекте о НАБУ и САП?

  • Кто может давать поручения НАБУ и САП?

Генеральный прокурор, его первый заместитель антикоррупционной не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются их полномочий.

Детектив НАБУ обязан выполнять поручения и указания только прокурора САП, которые предоставляются в письменной форме.

  • Можно ли отдать дело НАБУ кому-то другому?

Передавать расследование дела НАБУ другому органу досудебного расследования запрещено – кроме случаев, которые делают невозможным функционирование НАБУ или осуществления им досудебного расследования.

  • Кто сможет назначать прокуроров в производствах?

Изъята норма о назначении прокуроров в конкретных производствах исключительно генпрокурором.

Однако оставлена норма о доборе в прокуратуру вне конкурса людей без опыта работы, а также увольнение прокуроров, которые находятся "вне штата".

  • Какие изменения относительно вручения подозрения?

Убрана норма, что только генпрокурор может подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителю" (под это подпадает глава Офиса президента и его замы).

Также сообщать работникам НАБУ о подозрении сможет не только генпрокурор, а и руководитель САП.

  • Какие меры безопасности установлены?

Появилось положение о том, что работники НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне, каждые два года должны будут проходить проверку на полиграфе на предмет совершения действий в пользу России. Также в течение 6 месяцев со дня вступления в силу они должны пройти проверку СБУ.

Еще одним положением по НАБУ является запрет для его работников на выезд за границу, за исключением служебных командировок.

Заметим, что во время разговора с Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ. Канцлер заверил, что готов помочь.