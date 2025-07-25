А также отметил, что если какое-то из дел НАБУ изменит подследственность или состоятся другие действия со стороны Офиса генпрокурора, бюро об этом заявит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Как Кривонос обратился к Офису генпрокурора?

Прежде всего стоит заметить, что именно 31 июля народные депутаты должны рассмотреть новый неотложный законопроект от президента, который восстановит независимость НАБУ и САП. В комментарии "Радио Свобода" Кривонос сообщил, что по состоянию на момент записи интервью давления на НАБУ со стороны Офиса генпрокурора не было.

По состоянию на сейчас подобных действий со стороны генерального прокурора не происходило. То есть нам не поступало – ни НАБУ, ни САП – ни одного письменного документа с требованием предоставить для ознакомления какое-то дело НАБУ,

– рассказал Кривонос.

Он призвал не делать таких шагов до 31 июля и выразил надежду, что этого не произойдет. В то же время Кривонос заверил, что если это все же произойдет, украинское общество обязательно проинформируют.

Председатель НАБУ обратил внимание на то, что в наиболее чувствительных производствах главным прокурором выступает именно руководитель САП, чтобы обеспечить максимальный уровень конфиденциальности, в частности, по обличителей или следственных действий.

По его мнению, устранение руководителя САП из таких дел может поставить под угрозу эти расследования. Именно поэтому период до 31 июля является очень рискованным и вредит процессу расследования, поскольку прокурор САП не может назначить группу и определить себя старшим прокурором.