В Росії оголосили, що війна в Сирії завершилась

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про завершення війни в Сирії. Він додав, що першочергові завдання в Сирії зараз – надання гуманітарної допомоги і підтримка політичного процесу з врегулювання кризи в країні.

"Війна в Сирії справді закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя", – сказав Лавров в інтерв'ю газеті "Труд", передає РБК.

Читайте також: Росія обстріляла мирне населення у Сирії: загинули діти

При цьому глава російського МЗС зазначив, що в Сирії зберігаються "осередки напруженості". Це стосується непідконтрольних сирійській владі територій – провінції Ідліб і району східного берега річки Євфрат.

Що відомо про війну в Сирії і причетність до неї Росії?

Війна в Сирії розгорілась у 2011 році, коли розпочалася хвиля мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Він прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Влада Сирії воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави". Захід неодноразово звинувачував сирійську владу в застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї.

За ці роки владі Сирії на чолі з Асадом вдалося повернути контроль над більшою частиною території країни. Ключову підтримку владі Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.



Війна в Сирії

Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переламати хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів". Водночас активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть повстанці та цивільні.

11 серпня стало відомо про те, що армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб – останнє, яке контролювали повстанці. Під час цього у боях загинули більше сотні бійців з обох сторін.

Читайте також: Мапа найкривавіших конфліктів: за що воював світ у ХХ столітті

Загалом від початку війни в Сирії загинули понад 350 тисяч людей, а міста лежать у руїнах.