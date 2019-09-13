В России объявили, что война в Сирии завершилась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии. Он добавил, что первоочередные задачи в Сирии сейчас – оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", – сказал Лавров в интервью газете "Труд", передает РБК.

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При этом глава российского МИД отметил, что в Сирии сохраняются "очаги напряженности". Это касается неподконтрольных сирийским властям территорий – провинции Идлиб и района восточного берега реки Евфрат.

Что известно о войне в Сирии и причастности к ней России?

Война в Сирии разгорелась в 2011 году, когда началась волна мирных протестов против президента страны Башара Асада. Он пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Позже протесты переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевала против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористической "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял сирийские власти в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

За эти годы власти Сирии во главе с Асадом удалось вернуть контроль над большей частью территории страны. Ключевую поддержку власти Асада оказывают Россия и Иран. Тем временем США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.



Война в Сирии

Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники убеждают, что нападения происходят только на "террористов". В то же время активисты говорят, что от атак регулярно гибнут повстанцы и гражданские.

11 августа стало известно о том, что армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб – последний, который контролировали повстанцы. Во время этого в боях погибли более сотни бойцов с обеих сторон.

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Всего с начала войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек, а города лежат в руинах.