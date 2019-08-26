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      Россия обстреляла мирное население в Сирии: погибли дети

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      Война в Сирии
      Война в Сирии / РІА

      Россия и Асад обстреляли мирные деревни, в результате чего погибли 9 гражданских лиц, из них – трое детей. Еще 20 человек получили ранения.

      Правительственные силы атакуют последний очаг повстанцев – провинцию Идлиб, передает турецкое информагентство Anadolu.

      К теме: Нарушение договора с Турцией не сойдет с рук Москве

      Еще в сентябре прошлого года Турция и Россия подписали соглашение о зоне деэскалации в провинции Идлиб. Фактически, военные действия на этой территории запрещены, однако Россия и ее союзники последовательно нарушали условия перемирия. Армия РФ открыла огонь в зоне, где проживает около 4 миллионов человек. Множество людей вынуждены покинуть свои дома.

      Отметим, что 16 августа в результате авиаударов России по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 27 мирных человек, еще множество получили ранения.

      Жертвы во время последней атаки подсчитала волонтерская организация "Белые шлемы", которую создали для помощи гражданскому населению во время гражданской войны в Сирии. Основной деятельностью волонтеров является предоставление медицинской помощи, спасение людей из-под завалов, борьба с пожарами и эвакуация гражданских из зоны боевых действий.

      Что известно о войне в Сирии?​
      8 лет назад в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада, который пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Впоследствии протест перерос в полномасштабную гражданскую войну. Более 350 тысяч человек погибли, города лежат в руинах, и различные страны мира так или иначе были вовлечены в конфликт.

      Ключевую поддержку правительства Асада оказывают Россия и Иран. Между тем США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев. Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу правительства. По утверждениям российских военных чиновников, нападения происходят только на "террористов", но активисты говорят, что от атак регулярно погибают повстанцы и гражданские.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Жертвы авиация Война в Сирии
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