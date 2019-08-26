Росія обстріляла мирне населення у Сирії: загинули діти

Росія та Асад обстріляли мирні села, внаслідок чого загинуло 9 цивільних осіб, з них – троє дітей. Ще 20 людей отримали поранення.

Урядові сили атакують останній осередок повстанців – провінцію Ідліб, передає турецьке інформагентство Anadolu.

До теми: Порушення договору з Туреччиною не зійде з рук Москві

Ще у вересні минулого року Туреччина та Росія підписали угоду про зону деескалації в провінції Ідліб. Фактично, військові дії на цій території заборонені, однак Росія та її союзники послідовно порушували умови перемир'я. Армія РФ відкрила вогонь у зоні, де проживає близько 4 мільйонів жителів. Безліч людей вимушені покинути свої домівки.

Зазначимо, що 16 серпня внаслідок авіаударів Росії по одному з сіл в ідлібській зоні деескалації загинули 27 мирних осіб, ще безліч отримали поранення.

Жертви під час останньої атаки підрахувала волонтерська організація "Білі шоломи", яку створили задля допомоги цивільному населенню під час громадянської війни у Сирії. Основною діяльністю волонтерів є надання медичної допомоги, рятування людей з-під завалів, боротьба з пожежами та евакуація цивільних із зони бойових дій.

Що відомо про війну в Сирії?8 років тому у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протест переріс у повномасштабну громадянську війну. Понад 350 тисяч людей загинули, міста лежать у руїнах, і різні країни світу так чи інакше втягнулися у конфлікт.



Ключову підтримку уряду Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переломити хід війни на користь уряду. За твердженнями російських військових посадовців, напади відбуваються лише на "терористів", але активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть повстанці та цивільні.