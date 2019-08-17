Росія завдала чергового авіаудару по мирному населенню Сирії

В результаті авіаударів Росії по одному з сіл в ідлібській зоні деескалації загинули 13 мирних осіб, ще 20 отримали поранення.

Інцидент стався 16 серпня в населеному пункті Хас, передає Anadolu. Також серед жертв атаки була вагітна жінка.

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Саме провінція Ідліб – єдина територія, що залишається під контролем повстанців. Їх туди російські війська разом із силами Башара Ассада віддтіснили наприкінці квітня.

До цього повідомлялося, що за минулу добу в результаті масованих ударів авіації режиму Башара Асада і його союзників по населеним пунктам загинули не менше двох мирних мешканців, 23 отримали поранення.

За даними сирійської опозиції, ВКС РФ провели авіарейди в селах Кебіне (провінція Лазкійе), а також Тері, Седжне, Рекая і Хас (провінція Ідліб).

Що відомо про війну в Сирії?8 років тому у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протест переріс у повномасштабну громадянську війну. Понад 350 тисяч людей загинули, міста лежать у руїнах, і різні країни світу так чи інакше втягнулися у конфлікт.



Ключову підтримку уряду Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переломити хід війни на користь уряду. За твердженнями російських військових посадовців, напади відбуваються лише на "терористів", але активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть звичайні повстанці та цивільні.