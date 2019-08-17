20:56
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Росія завдала чергового авіаудару по мирному населенню Сирії

      415 Читать новость на русском
      Архівне фото вибуху в Сирії
      Архівне фото вибуху в Сирії / Getty image

      В результаті авіаударів Росії по одному з сіл в ідлібській зоні деескалації загинули 13 мирних осіб, ще 20 отримали поранення.

      Інцидент стався 16 серпня в населеному пункті Хас, передає Anadolu. Також серед жертв атаки була вагітна жінка.

      Читайте також: Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії

      Саме провінція Ідліб – єдина територія, що залишається під контролем повстанців. Їх туди російські війська разом із силами Башара Ассада віддтіснили наприкінці квітня.

      До цього повідомлялося, що за минулу добу в результаті масованих ударів авіації режиму Башара Асада і його союзників по населеним пунктам загинули не менше двох мирних мешканців, 23 отримали поранення.

      За даними сирійської опозиції, ВКС РФ провели авіарейди в селах Кебіне (провінція Лазкійе), а також Тері, Седжне, Рекая і Хас (провінція Ідліб).

      Що відомо про війну в Сирії?8 років тому у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протест переріс у повномасштабну громадянську війну. Понад 350 тисяч людей загинули, міста лежать у руїнах, і різні країни світу так чи інакше втягнулися у конфлікт.

      Ключову підтримку уряду Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переломити хід війни на користь уряду. За твердженнями російських військових посадовців, напади відбуваються лише на "терористів", але активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть звичайні повстанці та цивільні.

      blog_ava
      Коли в Україну повернеться спека до +35 градусів: прогноз
      сьогодні
      23297
      Теги: Новини Росії Війна у Сирії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      сьогодні , 20:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      192
      Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською
      сьогодні , 19:00 Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською
      Книги для гурманів 134
      Голобородько VS Зеленський: Про кадрові чистки та зміни в новому парламенті
      сьогодні , 18:00 Голобородько VS Зеленський: Про кадрові чистки та зміни в новому парламенті
      Антон Голобородько 337
      О жизни в "ЛНР" до и после плена
      сьогодні , 17:08 О жизни в "ЛНР" до и после плена
      Ольга Черненко 846
      Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      сьогодні , 17:01 Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      Дмитро Гнап 965
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук