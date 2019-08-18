Россия нанесла очередные авиаудары по мирному населению Сирии

В результате авиаударов России по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 27 мирных человек, еще множество получили ранения.

Авиация бомбила населенные пункты Аль-Хаас и Дейр-Шарки 16 августа, передает Anadolu. Среди жертв атаки была беременная женщина.

Читайте также: Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил о как минимум 27 жертвах среди мирного населения за последние двое суток. Наблюдатели опираются на сеть информаторов на местах. По их данным, умерли, в частности, 7 членов одной семьи, среди которых трое детей.

Провинция Идлиб - единственная территория, которая остается под контролем повстанцев. Их туда российские войска вместе с силами Башара Ассада оттеснили в конце апреля.

По данным сирийской оппозиции, ВКС РФ провели авиарейды в селах Кэбин (провинция Лазкийе), а также Терри, Седжне, Рекая и Хас (провинция Идлиб).

Что известно про войну в Сирии?8 лет назад в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада, который пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Позже протест перерос в полномасштабную гражданскую войну. Более 350 тысяч людей погибли, города лежат в руинах, и разные страны мира так или иначе втянулись в конфликт.



​Ключевую поддержку правительству Асада оказывают Россия и Иран. Тем временем США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев. Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу правительства. По утверждениям российских военных чиновников, нападения происходят только на "террористов", но активисты говорят, что от атак регулярно гибнут обычные повстанцы и гражданские.