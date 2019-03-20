17:12
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Мапа найкривавіших конфліктів: за що воював світ у ХХ столітті

      381 Читать новость на русском
      Найбільш масштабні збройні протистояння ХХ століття
      Найбільш масштабні збройні протистояння ХХ століття / 24 канал

      Після завершення Другої світової війни планету сколихнуло ще не одне збройне протистояння, частина з яких – локальні. Розповідаємо про конфлікти, які призвели до найбільших втрат.

      У ХХ столітті Азія чи не найбільше з усіх континентів потерпала від воєн. Деякі з них тривають досі. Зокрема, індо-пакистанська війна, арабо-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході, громадянська війна у М’янмі, війна в Афганістані та турецько-курдський конфлікт (Східна Туреччина, Північний Ірак). І, хоча постійних бойових дій там не відбувається, все ж час від часу ситуація у регіонах загострюється.

      Читайте також: Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України

      Найкривавішою в Азії стала В’єтнамська війна 1955(57)-1975 рр (близько 4 мільонів смертей). Війна відбулася між комуністичним Північним В'єтнамом, який підтримували СРСР та КНР, і Південним В'єтнамом (на його боці – США, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея). Завершилася поразкою і виведенням військ Штатів та їхніх союзників з Республіки В'єтнам (Південного В'єтнаму), яка невдовзі припинила своє існування. Країна об’єдналася під владою Комуністичної партії В’єтнаму.

      Лік смертей на мільйони йде також у Афганській війні, що триває з 1978 року (близько 2 млн жертв), Ірано-іракській війні 1980-1988 рр (понад мільйон загиблих), Корейській війні 1950-1953 рр (близько 2 млн жертв) та  індо-пакистанському конфлікті, що розпочався ще у 1947 році через суперечку за регіон Кашмір. У кінці лютого 2019 року він вчергове нагадав про себе (за весь період – близько мільйона загиблих).

      Кашмір
      Новий спалах конфлікту на території Кашміру відбувся зовсім нещодавно / Getty Images

      У Європі у ХХ столітті серед найкривавіших воєн можна виділити Другу громадянську війну у Греції 1946-1949 рр (понад 158 тисяч жертв) та Боснійську війну (1992-1995 роки), під час якої загинуло понад 100 тисяч осіб. Протягом Югославських воєн 1991-2001 років кількість загиблих склала близько 140 тисяч.

      Югославські війни стали одним з наймасштабніших збройних конфліктів XX століття. Вони відбувалися на території колишньої республіки Югославії і були спричинені прагненням її народів здобути незалежність та бажанням переважно сербських сил не допустити цього. Завершилися війни утворенням нових незалежних держав: Боснії і Герцеговини, Македонії, Словенії, Хорватії, Сербії, Чорногорії. Безпосереднім результатом конфлікту стало проголошення сьомої незалежної держави Косово, яку, щоправда, визнали наразі не у всьому світі.

      Війни
      Війни на території Азії та Європи

       

      В цілому у ХХ столітті наймасштабнішими можна назвати  Конголезькі війни 1996-2003 років, під час яких загинули близько 6 мільйонів осіб.

      Перша конголезька війна відбулася у 1996-1997 роках, у її ході підтримувані Угандою і Руандою повстанці скинули президента Заїра Мобуту, Заїр був перейменований в Демократичну Республіку Конго. Друга конголезька війна (1998-2002) відбулася на території Конго. В ній брали участь понад 20 збройних угруповань з дев'яти держав. Саме в цей період почалися масові вбивства мирних жителів, зґвалтування та розправи над військовополоненими. Понад 5 мільйонів осіб померли від голоду та хвороб, спричинених збройними протистояннями.

      Читайте також: У Конго повстанці розстріляли табір миротворців, в якому перебували українці

      На території Африки відбулися також масштабні алжирська війна (1954-1962) та громадянська війна у Ефіопії (1974-1991), кожна з яких призвела до близько 1,5 мільйона смертей. Жертвами другої громадянської війни у Судані 1983-2005 років стали близько 2 мільйонів осіб. Під час громадянської війни у Мозамбіку 1975-1992 рр загинуло понад 1 мільйон місцевих жителів.

      Дотепер триває, зокрема, громадянська війна у Сомалі (з 1988 року, близько 500 тисяч жертв), релігійні війни у Нігерії (з 2009 року, понад 50 тисяч жертв), війна у Сирії (з 2011 року, понад 560 тисяч загиблих).

      Сомалі
      Сьогодні на території Сомалі теракти – не рідкість / Getty Images

      Масштабні війни ХХ століття сколихнули і Південну Америку. Так, громадянська війна в Колумбії, яка триває до сьогодні, забрала життя понад 220 тисяч осіб.

      Війна розпочалася в 1964 році між урядом Колумбії, воєнізованими групами, злочинними угрупуваннями і лівими партизанами (ФАРК, АНО) за вплив у країні. Причини початку конфлікту кожна зі сторін трактує в свою користь. Основними аргументами є "бажання забезпечити соціальну стабільність та порядок у країні, захистити права громадян". Однак всі сторони критикують за численні порушення прав людини, а партизанів та ультраправих – також за тероризм та участь у незаконному обігу наркотиків.

      У вересні 2016 року уряд Колумбії і ФАРК підписали історичний договір про припинення бойових дій. Проте на початку жовтня 2016 року у країні пройшов референдум: громадяни повинні були вирішити, чи варто прийняти умови мирного договору з ФАРК, чи продовжити ведення бойових дій. Понад половина колумбійців висловилися проти підписання мирного договору з ФАРК. Однак у країні продовжує діяти режим припинення вогню.

      Читайте також: У світі через військові конфлікти загинуло півмільйона дітей: жахаюча статистика останніх років

      Також на території континенту відбулися масштабні громадянські війни в Гватемалі (1960-1996) та Нікарагуа (1981-1990), які спричинили загибель близько 200 та 50 тисяч осіб  відповідно.

      Війни
      Війни на території Африки та Південної Америки

      blog_ava
      Гравець збірної України врізала в щелепу тренеру прямо під час матчу: відео
      сьогодні
      5955
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Війна Конго Конфлікт між Індією і Пакистаном Сомалі Війна у Сирії Війна у Лівії Конфлікт у Грозному Чечня Афганістан Ірак Іран Ємен
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія змінила плани щодо "ДНР" та "ЛНР": чи кинуть "республіки" напризволяще?
      сьогодні , 17:00 Росія змінила плани щодо "ДНР" та "ЛНР": чи кинуть "республіки" напризволяще?
      Олексій Чибісов 1489
      Оренда житла в Україні: де найдешевше і найдорожче – інфографіка
      сьогодні , 16:01 Оренда житла в Україні: де найдешевше і найдорожче – інфографіка
      707
      Зеленський – лідер нації, Зеленський – головнокомандувач... Уявили?
      сьогодні , 15:47 Зеленський – лідер нації, Зеленський – головнокомандувач... Уявили?
      Артем Овдієнко 1755
      Назарбаєв пішов: хто стане президентом Казахстану і як це вплине на Україну
      сьогодні , 15:09 Назарбаєв пішов: хто стане президентом Казахстану і як це вплине на Україну
      Інна Жолобович 504
      Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      сьогодні , 14:29 Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      Світові Медіа 5595
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук