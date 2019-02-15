У світі через військові конфлікти загинуло півмільйона дітей: жахаюча статистика останніх років

Щонайменше півмільйона дітей загинули внаслідок збройних конфліктів за останні 4 роки. Діти помирають переважно від наслідків війни: голоду та відсутності медзабезпечення.

Так, у середньому від військових дій щороку помирає 100 тисяч дітей. Дослідники назвали 10 країн, у яких діти найбільше страждали від конфліктів, це: Афганістан, Ємен, Південний Судан, Центральноафриканська республіка, Демократична Республіка Конго, Сирія, Ірак, Малі, Нігерія, та Сомалі, вказано в аналізі організації Save the Children.

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Як повідомляють у звіті, діти помирали переважно через непрямі наслідки конфліктів і воєн: голоду, пошкодженої інфраструктури та відсутності доступу до медичної допомоги.

Загальну кількість дитячих смертей через непрямий вплив війни оцінюють на рівні 870 тисяч: сюди включають усіх померлих малюків віком до п’яти років.

За словами дослідників, у 2017 році в зонах конфліктів перебували 420 мільйонів дітей, тобто майже 18% від числа всіх дітей у світі. Це на 30 мільйонів більше у порівнянні з попереднім роком.

У своєму дослідженні організація Save the Children наголошує, що спроби зберегти школи в безпеці, заборона використання певних видів зброї, притягнення людей до відповідальності за злочини проти дітей й запровадження нових шляхів психологічної підтримки неповнолітніх може суттєво змінити їхні життя.

Зазначимо, що моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Чотири тисячі загиблих були військовослужбовцями української армії.