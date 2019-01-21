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      Війна на Донбасі: в ООН озвучили кількість загиблих від початку конфлікту

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Чотири тисячі загиблих були військовослужбовцями української армії.

      Про це інформує "Німецька хвиля" з посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини в Києві.

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      Так, за даними місії, приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 – військовослужбовцями української армії, а 5500 – підтримуваними Росією озброєними бойовиками.

      Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.

      У той же час у 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб. До слова, ця цифра вдвічі менша від даних за 2017 рік.

      Українські військові оцінюють свої втрати у 100 загиблих та понад 500 поранених. Проросійські сепаратисти повідомляють про 162 загиблих та 310 поранених. 

      Нагадаємо, 20 січня російські окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення. Проте, українським захисникам вдалося знищити одного проросійського бойовика.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 Канал
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