У МЗС України розповіли про найближчі плани щодо миротворців на Донбасі

Концепція спільної миротворчої місії ООН та ОБСЄ на Донбасі вже є, однак вона ще обговорюється. У МЗС України сподіваються, що в ОБСЄ розуміють – дій спеціальної моніторингової місії недостатньо.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.

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Клімкін зазначив, що представники ОБСЄ підготували концепт такої спільної місії, однак "він поки що обговорюється".

Міністр додав, що обговорював це питання з чинним головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком. У МЗС України також вважають важливим, що міжнародна спільнота починає усвідомлювати необхідність свого контролю.

І дуже важливо, що, так би мовити, напрямок думки іде не тільки на мілітарну присутність, але також на поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію,

– наголосив він.

Він також наголосив, що у МЗС є для цього відповідний концепт. Однак, за словами Клімкіна, його наразі не час ініціювати офіційно.

"Ми його зараз поки що обговорюємо. Ми далекі від того, щоб він був ініційований в офіційній площині, але я вважаю, що така спільна місія може бути однією з ефективних опцій", – заявив міністр.

Глава МЗС України також розповів, що в ОБСЄ вже добре обізнані з ситуацією на окупованому Донбасі і мають необхідний досвід. У МЗС України також зазначають, що організація має розуміти обмежені можливості моніторингової місії.

Потужності ООН в єдиному задіянні з ОБСЄ можуть бути цікавою опцією, це маємо, звичайно, з'ясувати,

– пояснив міністр.

При цьому Клімкін зазначає, що "ефективність цієї опції не означає, що на неї погодиться російська сторона".

"Скоріше навпаки, як ми прекрасно знаємо, але я вважаю, що ця опція заслуговує на подальше обговорення", – наголосив він.

Нагадаємо, представники ОБСЄ запропонували створити спільну з ООН миротворчу місію на Донбасі, яка повинна допомагати врегулювати ситуацію в регіоні.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".