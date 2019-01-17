Введення миротворців ООН на Донбас: Лавров відзначився черговою заявою

Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що пропозиція США про введення миротворців ООН на Схід України є недопустимою.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками російської зовнішньої політики у 2018 році.

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Він сказав, що пропозиція США недопустима, а "Донбас не буде здаватися". Також нагадав, що Росія запропонувала організувати місію ООН для охорони спостерігачів ОБСЄ на сході України.

"У відповідь наші західні, насамперед, американські, колеги висунули правило, яке вигадав Курт Волкер – представник США з українського врегулювання", – сказав голова МЗС РФ.

На думку Лаврова, ці правила полягали не в тому, щоб, як передбачено Мінськими домовленостями, сприяти прямому діалогу між Києвом і ополченням (проросійськими бойовиками, – 24 канал) і забезпечувати в цьому діалозі за посередництвом ОБСЄ розв'язання всіх питань. А в тому, щоб "ввести на Донбас 30-тисячний військовий контингент з важкими озброєннями та взяти під контроль весь периметр тієї території Донбасу".

Вважаю, що нас всі розуміють, але хочуть удати, що це єдиний спосіб вирішення української кризи – піти на поводу у нинішньої влади й змусити Донбас здатися. Це не реально, це абсолютно нереалістично – на це сподіватися,

– заявив Лавров.

Нагадаємо, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній посол України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація, а контингент налічуватиме від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".