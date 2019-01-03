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      Миротворці на Донбасі: посол в ООН пояснив, чому Росія блокує місію

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      Єльченко пояснив, чому Росія блокує миротворчу місію на Донбасі
      Єльченко пояснив, чому Росія блокує миротворчу місію на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Росія не буде вступати у жодні переговори щодо розміщення миротворчої місії ООН на окупованих територіях Донбасу принаймні до президентських виборів в Україні, які пройдуть у березні 2019 року.

      Про це заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в інтерв’ю Укрінформу.

      Читайте також: У чому небезпека миротворців в Україні: думка міжнародника

      Дипломат розповів, що питання про необхідність введення миротворців на Донбас піднімає не лише Україна, а й Захід, і Росія це прекрасно розуміє.

      Про це почали говорити США, деякі країни Європейського Союзу. Й у Кремлі вирішили зіграти на випередження. Внесли свій проект, який просто ніякий… Якісь неозброєні сили ООН, які будуть захищати спостерігачів ОБСЄ. Звісно, це не було сприйнято серйозно. Тому над російським проектом ніхто серйозно навіть і не працював. Він так сам собі й вмер,
      – розповів Єльченко.

      За його словами, для започаткування справжньої миротворчої операції на Донбасі потрібне рішення Радбезу ООН. Проте, для того, щоб він почав розглядати це питання, воно спочатку має бути хоча б приблизно означено у "нормандському" чи "мінському" форматі.

      Представник України в ООН додав, що обидва формати, як і трек Волкер-Сурков, наразі зайшли у глухий кут. Це пов’язано з очікуванням Кремля на проросійського президента в Україні за підсумками виборів навесні цього року.

      "Путін вже декілька разів сказав, що не бачить ані сенсу, ані можливості домовлятися із нинішньою українською владою. Що вона, мовляв, "недоговороспособна". Росіяни не будуть нічого робити до президентських виборів в Україні. У мене є великі сумніви, чи будуть вони щось робити і після, але побачимо… Вони чекають якогось приходу гіпотетичного проросійського президента, який все поміняє", – сказав дипломат.

      Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що більше сорока країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна разом зі США, Францією та Німеччиною готує проект резолюції про введення на Донбас миротворчої місії ООН, який внесуть до Ради безпеки. Представник України на переговорах в Мінську Євген Марчук зазначив, що Росія пропонує в якості миротворців ООН на Донбасі представників Сербії, країн Африки та Латинської Америки.

      Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Миротворчий контингент Україна – Росія ООН
      Джерело: 24 Канал
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