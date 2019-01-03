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      Миротворцы на Донбассе: посол в ООН объяснил, почему Россия блокирует миссию

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      Ельченко объяснил, почему Россия блокирует миротворческую миссию на Донбассе
      Ельченко объяснил, почему Россия блокирует миротворческую миссию на Донбассе / Фото из открытых источников

      Россия не будет вступать ни в какие переговоры по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса по крайней мере до президентских выборов в Украине, которые пройдут в марте 2019 года.

      Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформу.

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      Дипломат рассказал, что вопрос о необходимости введения миротворцев на Донбасс поднимает не только Украина, но и Запад, и Россия это прекрасно понимает.

      Об этом начали говорить США, некоторые страны Европейского Союза. И в Кремле решили сыграть на опережение. Внесли свой проект, который просто никакой... Какие-то невооруженные силы ООН, которые будут защищать наблюдателей ОБСЕ. Конечно, это не было воспринято всерьез. Поэтому над российским проектом никто серьезно даже и не работал. Он так сам себе и умер,
      – рассказал Ельченко.

      По его словам, для начала настоящей миротворческой операции на Донбассе нужно решение Совбеза ООН. Однако, для того, чтобы он начал рассматривать этот вопрос, он сначала должен быть хотя бы примерно отмечен в "нормандском" или "минском" формате.

      Представитель Украины в ООН добавил, что оба формата, как и трек Волкер-Сурков, пока зашли в тупик. Это связано с ожиданием Кремля на пророссийского президента в Украине по итогам выборов весной этого года.

      "Путин уже несколько раз сказал, что не видит ни смысла, ни возможности договариваться с нынешней украинской властью. Что она, мол," недоговороспособна". Россияне не будут ничего делать до президентских выборов в Украине. У меня есть большие сомнения, будут ли они что-то делать и после, но посмотрим... Они ждут какого-то прихода гипотетического пророссийского президента, который все поменяет", – сказал дипломат.

      Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовит проект резолюции о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН,который внесут в Совет безопасности. Представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук отметил, что Россия предлагает в качестве миротворцев ООН на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе ООН Украина – Россия Миротворческий контингент
      Источник: 24 Канал
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