В чем опасность миротворцев в Украине: мнение международника

Принятие резолюции о введении миссии ООН на Донбасс возможно только в одном случае – если ее формат будет устраивать Россию. Но есть опасения, что Порошенко из-за давления выборов может пойти на вариант, не выгодный для Украины.

Такое мнение 24 канала высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Как отмечает специалист, во-первых, пока нет компромисса между Украиной и Россией относительно формата миссии ООН.

Во-вторых, эффективность миротворцев под большим вопросом. По словам Друзенко, менее десяти процентов миротворческих миссий завершились успехом. Большинству удалось развести стороны конфликта и прекратить активную фазу огня. Но конфликт все равно не был прекращен полностью. Как между Израилем и Палестиной, где была первая миротворческая миссия. На Кипре более пятьдесят лет стоят "голубые каски", но Северный Кипр так и остается обособленной территорией. А в Сребнице (часть бывшей Югославии) миротворцы вообще опозорили себя. Там был единственный после Второй мировой войны геноцид против боснийских мусульман.

Для президента Порошенко во время выборов миссия ООН – это козырь, если заявить, что миротворцы придут и наведут порядок. Порошенко может, например, согласиться на включение в миссию представителей Казахстана или Беларуси – стран-членов пророссийской Организации договора о коллективной безопасности. Или Москва найдет дружественную себе страну, как Никарагуа – которая признала Абхазию, и предложит ее в состав миссии. Не будет ли это легализация миротворцев, которые не прямо, но будут более склонными к русской версии интерпретации событий, чем украинской,

– отмечает Геннадий Друзенко.

К тому же, замечает юрист, остается вопрос оплаты за миссию. ООН не платит за миротворческие миссии. Поэтому, считает эксперт, пока вопрос миссии ООН остается открытым.

"Зачем Путину соглашаться на миротворческую миссию, которая сведет все усилия России и миллиарды долларов, которые Кремль вбухал в войну, нет?"– подчеркнул он.

Напомним, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе ее должна стоять международная переходная администрация, а контингент насчитываться от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".