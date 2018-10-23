У чому небезпека миротворців в Україні: думка міжнародника

Прийняття резолюції щодо введення місії ООН на Донбас є можливим тільки в одному випадку – якщо її формат влаштовуватиме Росію. Але є побоювання, що Порошенко через тиск виборів може піти на варіант, не вигідний для України.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Як зауважує фахівець, по-перше, наразі немає компромісу між Україною та Росією щодо формату місії ООН.

По-друге, ефективність миротворців під великим питанням. За словами Друзенка, менше десяти відсотків миротворчих місій завершилися успіхом. Більшості вдалося розвести сторони конфлікту та припинити активну фазу вогню. Але конфлікт все одно не було припинено повністю. Як між Ізраїлем і Палестиною, де була перша миротворча місія. На Кіпрі понад п’ятдесять років стоять "блакитні шоломи", але Північний Кіпр так і залишається відокремленою територією. А в Сребниці (частина колишньої Югославії) миротворці взагалі зганьбили себе. Там був єдиний після Другої світової війни геноцид проти боснійських мусульман.

Для президента Порошенка під час виборів місія ООН – це козир, якщо заявити, що миротворці прийдуть і наведуть порядок. Порошенко може, приміром, погодитися на включення до місії представників Казахстану чи Білорусі – країн-членів проросійської Організації договору про колективну безпеку. Або Москва знайде дружню до себе країну, як Нікарагуа – яка визнала Абхазію, і запропонує її до складу місії. Чи не буде це легалізація миротворців, які не прямо, але будуть більше схильними до російської версії інтерпретації подій, ніж української,

– наголошує Геннадій Друзенко.

До того ж, зауважує правник, залишається питання оплати за місію. ООН не платить за миротворчі місії. Тому, вважає експерт, поки питання місії ООН залишається відкритим.

"Навіщо Путіну погоджуватися на миротворчу місію, яка зведе всі зусилля Росії і мільярди доларів, які Кремль вбухав у війну, нанівець?" – наголосив він.

Нагадаємо, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній посол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація, а контингент налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".