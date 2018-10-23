Миротворці на Донбасі: назвали найкращу модель місії для України

Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація, а контингент налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.

Про це заявив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній посол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко, передає УНІАН.

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"МінТОТ ще раз дослідило ситуацію із застосуванням миротворчих місій у світі. Дослідивши десятки прикладів, ми дійшли висновку, що якраз хорватський варіант для нас був би найближчим з усіх тих, що ми бачили. Сценарії розвитку подій на Донбасі та в Хорватії дуже схожі, хоча різниця, умовно, в 23 роки", – заявив чиновник.

Він відзначив, що миротворча місія могла би застосуватись в той спосіб, в який вона використовувалась на території Хорватії.

"Ми висловили своє бачення як міністерства, щоб очевидним був варіант, коли на чолі міжнародної місії має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Це важливий та вирішальний компонент", – наголосив Левченко.

Окрім того, радник міністра зауважив, що миротворча місія має три складові – військову (70%), поліцейську (15%) та цивільну (15%).

Перехідна адміністрація з моменту повної дислокації усіх військових та поліцейських підрозділів перебирає усю владу в свої руки на підмандатній території для майбутнього власника цих територій – української держави,

– сказав він.

Чиновник додав, що за результатами попередніх досліджень, майбутня миротворча місія на Донбасі має налічувати від 25 до 50 тисяч осіб в контингенті. За його словами, участь у ній можуть взяти 30 і більше країн, проте жодним чином у ній не може бути представників Росії.

"Мирний план по Донбасу – це Мінські угоди, інших документів, які б розглядалися міжнародною спільнотою, немає, тому виконання пунктів цих угод є фактично фіналом того, щоб тимчасово окуповані території були у мирний спосіб повернуті. Ми вважаємо, що в майбутній текст резолюції Ради безпеки ООН (щодо миротворців на Донбасі, – 24 Канал) треба вносити положення про важливість надання цією місією допомоги у виконанні сторонами Мінських угод своїх зобов’язань", – додав дипломат.

Нагадаємо, як повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Україна разом зі США, Францією та Німеччиною готує проект резолюції про введення на Донбас миротворчої місії ООН, який внесуть до Ради безпеки. Представник України на переговорах в Мінську Євген Марчук зазначив, що Росія пропонує в якості миротворців ООН на Донбасі представників Сербії, країн Африки та Латинської Америки.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".