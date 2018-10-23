Миротворцы на Донбассе: назвали лучшую модель миссии для Украины

Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе ее должна стоять международная переходная администрация, а контингент насчитываться от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.

Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает УНИАН.

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"МинТОТ еще раз исследовало ситуацию с применением миротворческих миссий в мире. Исследовав десятки примеров, мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближайшим из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года", – заявил чиновник.

Он отметил, что миротворческая миссия могла бы примениться в тот способ, который она использовалась на территории Хорватии.

"Мы выразили свое видение как министерства, чтобы очевидным был вариант, когда во главе международной миссии должна стоять международная переходная администрация. Это важный и решающий компонент", – отметил Левченко.

Кроме того, советник министра отметил, что миротворческая миссия имеет три составляющие – военную (70%), полицейскую (15%) и гражданскую (15%).

Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий – украинского государства,

– сказал он.

Чиновник добавил, что по результатам предыдущих исследований, будущая миротворческая миссия на Донбассе должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте. По его словам, участие в ней могут принять 30 и более стран, однако никоим образом в ней не может быть представителей России.

"Мирный план по Донбассу – это Минские соглашения, других документов, которые бы рассматривались международным сообществом, нет, поэтому выполнение пунктов этих соглашений является фактически финалом того, чтобы временно оккупированные территории были мирным путем возвращены. Мы считаем, что в будущий текст резолюции Совета безопасности ООН (по миротворцев на Донбассе – 24 Канал) надо вносить положение о важности предоставления этой миссией помощи в выполнении сторонами Минских соглашений своих обязательств", – добавил дипломат.

Напомним, как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина вместе с США, Францией и Германией готовит проект резолюции о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН, который внесут в Совет безопасности. Представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук отметил, что Россия предлагает в качестве миротворцев ООН на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".