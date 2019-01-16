ОБСЄ зробила Україні цікаву пропозицію щодо миротворців на Донбасі

Представники ОБСЄ запропонували створити спільну з ООН миротворчу місію на Донбасі, яка повинна допомагати врегулювати ситуацію в регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Представники ОБСЄ, які працюють, у тому числі, на мінському майданчику, вийшли з пропозицією створити спільну миротворчу місію ООН і ОБСЄ. Ця спільна місія повинна мати військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію,

– сказав Клімкін.

Дипломат зауважив, що для чинного голови ОБСЄ Мирослава Лайчака питання запровадження миротворчої місії на Донбасі буде одним з основних під час його візиту до Москви у лютому.

За словами Клімкіна, Україна готова говорити про будь-які варіанти і опції в контексті миротворців на Сході.

"Але легітимізувати окупацію і використати окупований Донбас як поштовх до російської моделі федералізації України Росії аж ніяк не вдасться. А про все інше, звичайно, можемо говорити", – додав Клімкін.

Нагадаємо, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній посол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація, а контингент налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".