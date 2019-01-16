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      ОБСЕ сделала Украине интересное предложение относительно миротворцев на Донбассе

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      ОБСЕ предлагает создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе
      ОБСЕ предлагает создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе / Фото из открытых источников

      Представители ОБСЕ предложили создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе, которая должна помогать урегулировать ситуацию в регионе.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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      Представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию,
      – сказал Климкин.

      Дипломат отметил, что для действующего главы ОБСЕ Мирослава Лайчака вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе будет одним из основных во время его визита в Москву в феврале.

      По словам Климкина, Украина готова говорить о любых вариантах и опциях в контексте миротворцев на востоке.

      "Но легитимизировать оккупацию и использовать оккупированный Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся. А обо всем остальном, конечно, можем говорить", – добавил Климкин.

      Напомним, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса за "хорватским сценарием", а во главе должна стоять международная переходная администрация, а контингент насчитываться от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.

      Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВВЕДЕНИЯ МИРОТВОРЦЕВ НА ДОНБАСС: ХРОНИКА
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Павел Климкин ОБСЕ ООН Миротворческий контингент
      Источник: 24 канал
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