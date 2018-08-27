Россию уличили во лжи в вопросе миротворцев ООН на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не требует миротворческого контингента ООН для своей защиты на территории Донбасса, как это пытается навязать Российская Федерация.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает "Интерфакс".

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Украина настаивает на развертывании миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса и на участке российско-украинской границы, а также наделении их широкими правами. В то же время, Россия заявляет, что миротворцы должны заниматься лишь обеспечением охраны наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

В рамках ОБСЕ есть четкий взгляд на то, что СММ не нуждается в контингенте ООН для защиты наблюдателей СММ. И это важно, потому что это собственно и ложная концепция, которую пытается навязать Российская Федерация: а давайте мы разместим миротворческий контингент ООН, который будет защищать СММ ОБСЕ, то есть они будут двигаться за наблюдателями СММ. И здесь позиция в ОБСЕ довольно четкая – это ненужно,

– подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что все, что нужно для безопасности наблюдателей СММ на Востоке Украины, – это то, чтобы стороны конфликта, включая Россию, выполняли взятые на себя обязательства, которые касаются как в целом безопасности, но так же и безопасности наблюдателей СММ.

Прокопчук также заверил, что ОБСЕ имеет понимание того, что для продвижения политического процесса на Донбассе необходимо решение вопросов безопасности и для этого нужны миротворцы ООН.

Он добавил, что после согласования и утверждения положений резолюции, предусматривающей создание миротворческой миссии ООН на Донбассе, ОБСЕ готова присоединиться, по мере необходимости, к вопросу имплементации положений.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".