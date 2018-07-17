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Порошенко жестко отреагировал на позицию Путина относительно миротворцев на Донбассе

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Порошенко раскритиковал позицию Путина относительно миротворческой миссии ООН в Донбассе
Порошенко раскритиковал позицию Путина относительно миротворческой миссии ООН в Донбассе / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин хочет иметь на оккупированных территориях Донбасса не действительную миротворческую миссию ООН, а так называемый "эскорт-сервис" для наблюдателей ОБСЕ.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

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Путин, как защитную позицию, сказал, что он готов согласиться на миротворцев, но это должны быть не миротворцы, а так называемый "эскорт-сервис", который бы сопровождал наблюдателей ОБСЕ. Они приехали в 9:00 утра, в 18:00 поехали домой, а что там будет с 18:00 до 9:00, сколько украинцев убьют, что будут делать россияне ... Безусловно, это является абсолютно неприемлемым вариантом,
– отметил глава государства.

Кроме того, украинский президент отметил, что такая миссия не имеет никакого смысла, а в ООН никогда не было такого формата миротворцев.

Также, Порошенко подчеркнул, что Украина настаивает на "нормальной миротворческой миссии" на Донбассе, которая сможет обеспечить выполнение безопасносного компонента. По его словам, такой вариант поддерживает "весь мир".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Петр Порошенко Украина – Россия Новости России Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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