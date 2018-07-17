Порошенко жорстко відреагував на позицію Путіна щодо миротворців на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін хоче мати на окупованих територіях Донбасу не справжню миротворчу місію ООН, а так званий "ескорт-сервіс" для спостерігачів ОБСЄ.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV, передає "Укрінформ".

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Путін, як захисну позицію, сказав, що він готовий погодитися на миротворців, але це мають бути не миротворці, а так званий "ескорт-сервіс", який би супроводжував спостерігачів ОБСЄ. Вони приїхали о 9:00 ранку, о 18:00 поїхали додому, а що там буде із 18:00 до 9:00, скільки українців уб’ють, що будуть робити росіяни... Безумовно, це є абсолютно неприйнятним варіантом,

– наголосив глава держави.

Окрім того, український президент зауважив, що така місія не має жодного сенсу, а в ООН ніколи не було такого формату миротворців.

Також, Порошенко підкреслив, що Україна наполягає на "нормальній миротворчій місії" на Донбасі, яка зможе забезпечити виконання безпекового компоненту. За його словами, такий варіант підтримує "весь світ".

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".