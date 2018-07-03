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"Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину

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Путін боїться введення миротворців на Донбас
Путін боїться введення миротворців на Донбас / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться введення миротворців ООН на окупованому Донбасі, оскільки після цього вони повинні будуть увійти до анексованого Криму.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передають "Факти".

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Нормандський формат повинен визначити загальний тиск на Путіна. Наприклад, присутність миротворців на сході України лякає Путіна, оскільки наступним етапом вони повинні будуть увійти до Криму,
– розповів він.

Заступник глави Меджлісу зауважив, що після звільнення українського режисера Олега Сенцова, Росія ув'язнить інших людей.

"Щоб звільнити мене і Умерова, на наступний день "взяли" ще чотирьох. Ми, звичайно ж, звільнимо низку ув’язнених, про яких зараз говорить весь світ. Але будьте впевнені, що слідом посадять ще таких людей, які також вестимуть себе гідно в тюрмах і чинитимуть опір", – наголосив Чийгоз.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини політики Новини України Миротворчий контингент Війна на Донбасі Новини Криму Анексія Криму Олег Сенцов Українці в полоні РФ Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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