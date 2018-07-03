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"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину

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Путин боится ввода миротворцев на Донбасс
Путин боится ввода миротворцев на Донбасс / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин боится ввода миротворцев ООН на оккупированном Донбассе, поскольку после этого они должны будут войти в аннексированный Крым.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают "Факты".

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Нормандский формат должен определить общее давление на Путина. Например, присутствие миротворцев на востоке Украины пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым,
– рассказал он.

Заместитель главы Меджлиса отметил, что после освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, Россия пленит других людей.

"Чтобы освободить меня и Умерова, на следующий день "взяли" еще четырех. Мы, конечно же, освободим ряд заключенных, о которых сейчас говорит весь мир. Но будьте уверены, что вслед посадят еще таких людей, которые также будут вести себя достойно в тюрьмах и окажут сопротивление", – подчеркнул Чийгоз.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Аннексия Крыма Новости Крыма Война на Донбассе Миротворческий контингент Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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