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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мы в российские ловушки не пойдем, – Климкин о миротворцах на Донбассе

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Климкин прокомментировал введение миротворцев на Донбасс
Климкин прокомментировал введение миротворцев на Донбасс / Фото из открытых источников

"Нормандская четверка" во время последней встречи 11 июня впервые серьезно обсудила вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в интервью "5 каналу".

По его словам, Россия продолжает настаивать на идее, что после ввода миротворцев ООН на Донбасс, они смогут лишь сопровождать и обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. Украина и другие представители "норманской четверки" не согласны на такое предложение.

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Сейчас идея такая. Это будет постепенно. Мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но я четко сказал: нужна стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не идем,
– подытожил он.

Также, по его словам, логика России на украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным "свой протекторат".

"Наша логика – сначала безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должно быть частью процесса возвращения Украины на Донбасс. Французы это поддерживают. А Россия это видит как просто вырванную из контекста легитимизацию. И это русская цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла", – рассказал он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что главы МИД Франции, Германии, России и Украины, которые входят в "норманскую четверку" не могут прийти к консенсусу в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Новости политики Нормандский формат Павел Климкин Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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