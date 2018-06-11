Миротворцы на Донбассе: Лавров сделал новое громкое заявление

Идея США с размещением миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, в том числе и на российско-украинской границе, полностью разрушает минские договоренности.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

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11 июня в немецком Берлине прошла встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России впервые обсудили размещение на Донбассе миротворческой миссии ООН.



"Российская позиция предельно ясна. У нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в СБ ООН. Мы объяснили, что идеи, выдвинутые и украинскими коллегами и американскими представителями, эту миротворческую миссию превратят в какую-то военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик, Донецкой и Луганской, и сама уже будет решать кого выбирать и как выбирать. Это предложение полностью разрушает минские договоренности", – сказал глава МИД РФ.



Кроме того Лавров добавил, что французские и немецкие министры якобы также понимают эту российскую логику.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".