Миротворці на Донбасі: Лавров зробив нову гучну заяву

Ідея ​​США із розміщенням миротворчої місії ООН на всій території Донбасу, зокрема й на російсько-українському кордоні, повністю руйнує мінські домовленості.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

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11 червня у німецькому Берліні пройшла зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії вперше обговорили розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

"Російська позиція гранично зрозуміла. У нас є пропозиція, яка було внесена у вересні минулого року в РБ ООН. Ми пояснили, що ідеї, висунуті і українськими колегами, і американськими представниками, цю миротворчу місію перетворили в якусь військово-політичну комендатуру, яка візьме всю територію самопроголошених республік, Донецької та Луганської, і сама вже буде вирішувати кого обирати і як обирати. Ця пропозиція повністю руйнує мінські домовленості", – сказав глава МЗС РФ.

Окрім того Лавров додав, що французькі та німецькі міністри нібито також розуміють цю російську логіку.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".