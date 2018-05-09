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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волкер пояснив, як миротворча місія ООН вплине на мінські угоди щодо Донбасу

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Миротворці ООН можуть розброкувати виконання мінських угод
Миротворці ООН можуть розброкувати виконання мінських угод / Фото з відкритих джерел

Миротворча місія ООН на окупованих територіях Донецької та Луганської областей може розблокувати імплементацію мінських угод і звільнити окуповані райони Сходу.

Про це написав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у своєму Twitter.

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Наділені мандатом ООН миротворчі сили можуть розблокувати виконання Мінських угод і привести до відновлення українського контролю над територією,
– наголосив він.

Крім того, американець назвав агресію Російської Федерації, яка призвела до великої кількості жертв на Донбасі, прямим втручанням і окупацією.

"Миротворчі сили допоможуть місії ОБСЄ робити свою роботу більш ефективно, а ОБСЄ також може допомогти забезпечити надійну поліцейську місію, допомогти у проведенні місцевих виборів", – додав Волкер.

За словами спецпредставника США, декілька країн вже запропонували свою участь у миротворчій місії – "за правильних умов".

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі ОБСЄ Мінські домовленості Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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