У Берліні розпочалась зустріч "нормандської четвірки": обговорять тему миротворців на Донбасі

У столиці Німеччини розпочалася зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, ФРН, Франції та Росії вперше обговорюватимуть розміщення на Донбасі "блакитних касок" ООН.

Такий анонс зустрічі зробив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас 11 червня перед початком засідання, передає "Укрінформ".

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Новою темою, про яку ми будемо сьогодні говорити, стане місія ООН для східної України. На нашу думку, вона могла би сприяти мирному процесу і запропонувати нові рамки,

– наголосив очільник німецького МЗС.

Окрім цього, він додав, що Мінський процес треба пожвавити, оскільки те, що записано в угодах, не виконується.

Також він згадав свій недавній візит на схід України, де люди його запитували, коли нарешті настане мир.

"І я не міг дати їм задовільної відповіді", – визнав дипломат.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.