Зустріч у нормандському форматі: Росія висунула свої вимоги

Росія на зустрічі в нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні міністрів закордонних справ вимагатиме фіксації "формули Штайнмайєра".

Про це мовиться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

"Російська сторона має намір вимагати невідкладно відновити статус-кво, що склався в н. п. Золоте і Петровське після здійснення там у 2016 році розведення сил і засобів сторін, і завершити цей процес у Станиці Луганській", – мовиться у повідомленні.

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Росія також планує заявити про "необхідність фіксації порядку набуття чинності закону про особливий статус Донбасу ("формула Штайнмайєра")".

Говорячи про миротворчу місію ООН на Донбасі, в російському МЗС заявили, що "будь-які формати міжнародного сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнської кризи, в тому числі по лінії ООН, повинні спиратися на згоду самих сторін конфлікту – Києва і Донбасу".

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС пройде 11 червня у Берліні.