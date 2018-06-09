Встреча в нормандском формате: Россия выдвинула свои требования

Россия на встрече в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне министров иностранных дел потребует фиксации "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Российская сторона намерена требовать безотлагательно восстановить статус-кво в н. п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить этот процесс в Станице Луганской", – говорится в сообщении.

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Россия также планирует заявить о "необходимости фиксации порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса ("формула Штайнмайера")".

Говоря о миротворческой миссии ООН на Донбассе, в российском МИДе заявили, что "любые форматы международного содействия урегулирования внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта – Киева и Донбасса".

Напомним, встреча нормандской четверки на уровне глав МИД пройдет 11 июня в Берлине.