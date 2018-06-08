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Порошенко назвал главную тему встречи "нормандской четверки"

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Вопрос заложников будет одним из приоритетных на встрече "нормандской четверки"
Вопрос заложников будет одним из приоритетных на встрече "нормандской четверки" / Фото из открытых источников

Вопрос освобождения украинских политзаключенных в России будет одним из приоритетных на встрече министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, передает пресс-служба главы государства.

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11 июня Павел (Климкин – "24") отправляется на встречу министров иностранных дел стран нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации минских соглашений, является вопрос заложников,
– заявил Порошенко.

Он также добавил, что на встрече трехсторонней группы в Минске Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, котоіре осуществляли шпионскую деятельность в Украине, для передачи РФ в обмен на украинских политзаключенных.

Глава государства подчеркнул, что вопрос освобождения украинских заложников присутствует во всех его международных переговорах, а Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заверили его, что "международная солидарность и давление на Россию продолжится".

Также Президент выразил поддержку всем украинским заложникам и попросил передать им, что Украина и в дальнейшем будет бороться за их освобождение.

"Вы все нужны нам живыми", – обратился Порошенко ко всем заложникам, которые голодают.

Напомним, 8 июня президент Евросовета Дональд Туск призвал государства-члены "Большой семерки" выразить поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно заключили в Российской Федерации.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Петр Порошенко Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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