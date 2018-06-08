Порошенко назвал главную тему встречи "нормандской четверки"

Вопрос освобождения украинских политзаключенных в России будет одним из приоритетных на встрече министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, передает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Канада выдвинула России требование относительно Сенцова

11 июня Павел (Климкин – "24") отправляется на встречу министров иностранных дел стран нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации минских соглашений, является вопрос заложников,

– заявил Порошенко.

Он также добавил, что на встрече трехсторонней группы в Минске Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, котоіре осуществляли шпионскую деятельность в Украине, для передачи РФ в обмен на украинских политзаключенных.



Глава государства подчеркнул, что вопрос освобождения украинских заложников присутствует во всех его международных переговорах, а Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заверили его, что "международная солидарность и давление на Россию продолжится".



Также Президент выразил поддержку всем украинским заложникам и попросил передать им, что Украина и в дальнейшем будет бороться за их освобождение.



"Вы все нужны нам живыми", – обратился Порошенко ко всем заложникам, которые голодают.

Напомним, 8 июня президент Евросовета Дональд Туск призвал государства-члены "Большой семерки" выразить поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно заключили в Российской Федерации.